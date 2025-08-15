Bisnis Indonesia Premium
BTN Siap Salurkan KPR Subsidi untuk Karyawan InJourney Group

Kerja sama ini diharapkan memperluas akses kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi karyawan sektor pariwisata nasional.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 04:43
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Maya Watono, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi karyawan InJourney Group sebanyak 5.000 unit.



Sejak tahun 1976, saat mulai memfokuskan diri pada sektor perumahan, BTN telah menyalurkan KPR untuk lebih dari 5,7 juta unit rumah hingga Juni 2025. Angka ini bukan sekadar statistik. Jika dalam satu rumah diisi oleh empat orang, maka ada lebih dari 20 juta jiwa rakyat Indonesia yang kini hidup dalam hunian tetap, layak, dan legal.


Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (tengah) bergandeng bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kedua kiri), Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar (kanan), Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Maya Watono (kedua kanan), dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho (kiri) usai penandatanganan Nota Kesepahaman Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi karyawan InJourney Group sebanyak 5.000 unit di Jakarta, Kamis (14/8/2025).


