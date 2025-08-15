BMW Group Indonesia Kembali Menjadi Sustainable Mobility Partner Maybank Marathon 2025

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Group Indonesia bersama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) kembali melanjutkan kolaborasi strategis sebagai Sustainable Mobility Partner dari Maybank Marathon 2025 dan lakukan seremonial serah terima rangkaian kendaraan BMW dan MINI. Total 23 kendaraan dari BMW dan MINI diserahkan, mulai dari kendaraan-kendaraan flagship paling mewah dari BMW yaitu BMW XM, BMW Seri 7, dan BMW X7 hingga kendaraan full-listrik dari BMW i5, BMW i4, BMW iX1, dan juga MINI JCW Electric akan hadir di ajang marathon kelas internasional ini.

BMW Group Indonesia dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia) telah berkolaborasi secara konsisten untuk hadirkan pengalaman istimewa bagi seluruh partisipan ajang Maybank Marathon sejak 2019.