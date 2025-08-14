Pelni Berencana Tambah Armada

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni berencana membeli beberapa kapal dengan anggaran mencapai Rp700 miliar.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menjelaskan bahwa jenis kapal yang akan dibeli belum ditentukan dan masih dalam kajian.

memastikan bahwa rencana pengadaan tersebut telah masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Adapun, saat ini Pelni mengoperasikan 9 kapal logistik yang terdiri atas 6 kapal milik sendiri dan 3 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengoperasian kapal logistik tersebut menjadi bagian dari kerja sama Penugasan Kapal Logistik PT Pelni atau yang biasa disebut Tol Laut.