Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelni Berencana Tambah Armada

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni berencana membeli beberapa kapal dengan anggaran mencapai Rp700 miliar.
Paulus Tandi Bone
Paulus Tandi Bone - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni berencana membeli beberapa kapal dengan anggaran mencapai Rp700 miliar.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menjelaskan bahwa jenis kapal yang akan dibeli belum ditentukan dan masih dalam kajian.

memastikan bahwa rencana pengadaan tersebut telah masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Adapun, saat ini Pelni mengoperasikan 9 kapal logistik yang terdiri atas 6 kapal milik sendiri dan 3 milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengoperasian kapal logistik tersebut menjadi bagian dari kerja sama Penugasan Kapal Logistik PT Pelni atau yang biasa disebut Tol Laut.

Pelni Berencana Tambah Armada
Kapal Motor Dobonsolo milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) memasuki dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
1 / 2
Pelni Berencana Tambah Armada
Kapal Motor Dobonsolo milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) memasuki dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
2 / 2
Penulis : Paulus Tandi Bone
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat

15 menit yang lalu

BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 57,55 Juta Peserta Aktif Pada 2025
2+

BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 57,55 Juta Peserta Aktif Pada 2025

1 jam yang lalu

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat
2+

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat

2 jam yang lalu

Wajah Kampung Bernuansa Merah Putih dan Kemerdekaan
2+

Wajah Kampung Bernuansa Merah Putih dan Kemerdekaan

3 jam yang lalu

Penanganan Banjir di Kota Tangerang
2+

Penanganan Banjir di Kota Tangerang

4 jam yang lalu

Pelni Berencana Tambah Armada
2+

Pelni Berencana Tambah Armada

4 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Premium
45 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran
Nasional
9 menit yang lalu

Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

Investor Kakap yang Balik Arah Jual Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA)
Emiten
15 menit yang lalu

Investor Kakap yang Balik Arah Jual Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA)

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak
APBN
35 menit yang lalu

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Bisnis
45 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura
Sains & Teknologi
48 menit yang lalu

Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Target Harga Saham BCA (BBCA) Terbaru saat Arus Dana Asing Mulai Mengalir

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025