Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Meningkat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total penyaluran kendaraan bermotor periode Mei 2025 meningkat 1,95% year on year (YoY) menjadi Rp408,37 triliun.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 10:00
Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total penyaluran kendaraan bermotor periode Mei 2025 meningkat 1,95% year on year (YoY) menjadi Rp408,37 triliun.

Saat ini, pembiayaan kendaraan bermotor mendominasi portofolio pembiayaan multifinance dengan porsi 76,85% dari total penyaluran.


Adapun dalam lima bulan pertama 2025, total piutang pembiayaan industri multifinance tumbuh 2,83% YoY menjadi Rp504,58 triliun.

Dari sisi kualitas pinjaman, NPF gross per Mei 2025 berada di level 2,57% dan NPF net di posisi 0,88%, sementara gearing ratio berada di level 2,20 kali.

Dibanding bulan sebelumnya, pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance melambat dan diikuti dengan NPF yang membesar.

Per April 2025, piutang pembiayaan multifinance tumbuh 3,67% YoY menjadi Rp504,18 triliun. Sedangkan, NPF gross berada di level 2,43% dan NPF net 0,82%. Dalam empat bulan pertama 2025 ini, gearing ratio industri berada di posisi 2,23 kali.

Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

