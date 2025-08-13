AQUA Elektronik Luncurkan Inovasi Produk Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Agustus merupakan momen penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia, bulan yang membangkitkan kembali semangat perjuangan, kebebasan, dan nasionalisme.

Dalam semangat memperingati dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, AQUA Elektronik mempersembahkan Mall Exhibition bekerjasama dengan Electronic City bertema “Inspirasi Kemerdekaan”. Mall Exhibition ini berlangsung mulai tanggal 13 – 17 Agustus 2025 bertempat di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Selain pameran, acara ini sekaligus menjadi ajang peresmian peluncuran produk terbaru AQUA Elektronik yaitu kulkas multi door AQUA Magic Pro Series, mesin cuci front load dan top load New Color Ai Series, Televisi Mini LED M80 Series, Air Conditioner UV Cool Premium Series, Chest Freezer DF Series dan Water Dispenser BV Series. Masing-masing produk tersebut memiliki keunggulan dengan berbagai inovasi yang mengedepankan teknologi, efisiensi energi, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.