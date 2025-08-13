Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirimkan 66 personel Satgas Merah Putih II yang terdiri dari TNI, Kementerian dan Lembaga serta perwakilan media nasional untuk memberikan bantuan sebanyak 800 ton berupa bahan makanan, obat-obatan, logistik sesuai kebutuhan.

Misi pengiriman bantuan ini diwakili oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan dilakukan oleh Satgas Garuda Merah Putih II melalui metode airdop dalam dua gelombang pada 17–18 Agustus, serta gelombang cadangan pada 19–20 Agustus ke pangkalan Yordania.

Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka,” kata Panglima

Agus pun berpesan agar seluruh personel bekerja secara profesional dalam menyalurkan bantuan.

Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi warga Gaza, Palestina, tetapi juga meneguhkan posisi Indonesia di mata dunia.