Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

Pelaksanaan misi kemanusaian ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirimkan 66 personel Satgas Merah Putih II yang terdiri dari TNI, Kementerian dan Lembaga serta perwakilan media nasional untuk memberikan bantuan sebanyak 800 ton berupa bahan makanan, obat-obatan, logistik sesuai kebutuhan. 

Misi pengiriman bantuan ini diwakili oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan dilakukan oleh Satgas Garuda Merah Putih II melalui metode airdop dalam dua gelombang pada 17–18 Agustus, serta gelombang cadangan pada 19–20 Agustus ke pangkalan Yordania.

Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka,”  kata Panglima

Agus pun berpesan agar seluruh personel bekerja secara profesional dalam menyalurkan bantuan.

Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi warga Gaza, Palestina, tetapi juga meneguhkan posisi Indonesia di mata dunia.

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
Prajurit TNI AU dari Wing Udara 1 Angkut Lanud Halim Perdanakusuma berdoa sebelum lepas landas saat pelepasan Satuan tugas (Satgas) Merah Putih II untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
1 / 3
Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
Prajurit TNI AU dari Wing Udara 1 Angkut Lanud Halim Perdanakusuma mengikuti pelepasan Satuan tugas (Satgas) Merah Putih II untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
2 / 3
Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
Prajurit TNI AU dari Wing Udara 1 Angkut Lanud Halim Perdanakusuma menyiapkan lgistik bantuan kemanusiaan saat pelepasan Satuan tugas (Satgas) Merah Putih II untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
3 / 3
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai

11 menit yang lalu

Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP
2+

Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP

55 menit yang lalu

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda
2+

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda

1 jam yang lalu

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Mataram
2+

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Mataram

1 jam yang lalu

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
3+

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina

2 jam yang lalu

Abraham Samad Diperiksa Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
2+

Abraham Samad Diperiksa Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

3 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
56 menit yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat
Kurs
2 menit yang lalu

Rupiah Naik 0,54% ke Rp16.202 per Dolar AS, Mata Uang Asia Kompak Menguat

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia
Pajak
10 menit yang lalu

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia

CEO OpenAI Sam Altman Ingin Saingi Neuralink Elon Musk, Galang Dana Rp13 Triliun
Sains & Teknologi
11 menit yang lalu

CEO OpenAI Sam Altman Ingin Saingi Neuralink Elon Musk, Galang Dana Rp13 Triliun

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025
Kuliner
16 menit yang lalu

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

5

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?