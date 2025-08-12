Bisnis Indonesia Premium
Harga Telur di Indonesia Melampaui HAP

Harga telur ayam berstatus waspada karena kenaikannya telah melampaui HAP di Indonesia
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:00
Bisnis.com, JAKARTA - Menurut Deputi II Kepala Staff Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, harga telur ayam berstatus waspada karena kenaikannya telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) di Indonesia dengan harga Rp32.800 per kilogram hingga Rp100 ribu per kilogram tergantung daerah, sementara harga HAP telur hanya Rp30 ribu. 

Harga Telur di Indonesia Melampaui HAP
Peternak mengambil telur ayam ras di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Harga Telur di Indonesia Melampaui HAP
Peternak mengambil telur ayam ras di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
