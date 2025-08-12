Harga Telur di Indonesia Melampaui HAP

Bisnis.com, JAKARTA - Menurut Deputi II Kepala Staff Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, harga telur ayam berstatus waspada karena kenaikannya telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) di Indonesia dengan harga Rp32.800 per kilogram hingga Rp100 ribu per kilogram tergantung daerah, sementara harga HAP telur hanya Rp30 ribu.