Program Bale Solusi untuk Pegawai Kementerian PKP

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Network & Retail Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Rully Setiawan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), Didyk Choiroel menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Bale Solusi.

Melalui kerja sama ini, BTN menyediakan layanan payroll dan fasilitas kredit/pembiayaan konsumer bagi pegawai Kementerian PKP, termasuk berbagai produk unggulan seperti KPR BTN Subsidi, KPR Non-Subsidi, Kredit Ringan BTN, hingga pembiayaan berbasis syariah.

Program Bale Solusi hadir untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan, memperluas akses pembiayaan perumahan, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pegawai secara aman, efisien, dan terintegrasi.