Bisnis.com, Jakarta - Bertajuk "Keanggunan Wastra dalam Balutan Keseharian," Parade Wastra Nusantara 2025 akan berlangsung hingga 10 Agustus 2025.

Acara ini menjadi panggung bagi para perajin, desainer, pelaku UMKM, serta penikmat budaya untuk bertemu dan berbagi inspirasi dalam semangat pelestarian wastra Indonesia.

Tahun ini, Parade Wastra Nusantara tidak hanya menampilkan pagelaran busana dari berbagai daerah, tapi juga menghadirkan kompetisi tahunan Tata Wastra, Cerita Wastra, serta acara musik "Harmoni Wastra.