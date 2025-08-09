Realisasi Penjualan Listrik PLN Semester 1 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat penjualan listrik sepanjang semester I 2025 mencapai 155,62 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 4,36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 149,11 TWh dengan sektor rumah tangga menjadi kontributor utama.
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat