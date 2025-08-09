Bisnis Indonesia Premium
Realisasi Penjualan Listrik PLN Semester 1 2025

Penjualan listrik sepanjang semester I 2025 mencapai 155,62 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 4,36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 11:57
Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat penjualan listrik sepanjang semester I 2025 mencapai 155,62 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 4,36 persen dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 149,11 TWh dengan sektor rumah tangga menjadi kontributor utama. 

Warga mengisi token listrik di Rusunawa Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Warga melintas di selasar Rusunawa Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
