Prudential Tegaskan Komitmen untuk Dukung Pertumbuhan Indonesia

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempertegas dukungan Prudential terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dalam memperluas akses perlindungan asuransi
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:40
Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menegaskan kembali dukungan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, jajaran top management Prudential plc melakukan sejumlah pertemuan dengan regulator, mitra bisnis, hingga tokoh nasional.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mempertegas dukungan Prudential terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dalam memperluas akses perlindungan asuransi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini menekankan posisi Indonesia sebagai salah satu pilar utama yang sangat strategis dalam meningkatkan penetrasi asuransi jiwa di Asia.

Prudential Tegaskan Komitmen untuk Dukung Pertumbuhan Indonesia
CEO Prudential plc Anil Wadhwani (tengah), CEO Regional John Cai (kelima dari kanan), didampingi Presiden Direktur Prudential Indonesia, Tony Benitez (keempat dari kanan), dan Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin (ketiga dari kanan), bertemu dengan Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono (kelima dari kiri), dan Deputi Komisioner Pengawasan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila (keempat dari kiri). Prudential menyampaikan dukungan penuh terhadap Roadmap Asuransi OJK 2023–2027 yang diluncurkan oleh OJK guna membangun ekosistem industri asuransi yang lebih sehat.
1 / 3
Prudential Tegaskan Komitmen untuk Dukung Pertumbuhan Indonesia
Prudential Indonesia dan British Chamber of Commerce (“BritCham”) di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan acara santap malam eksklusif bertema “Strengthening Public-Private Partnership Towards Indonesia Emas 2045”. Dalam acara tersebut, CEO Prudential plc, Anil Wadhwani, Prudential plc Chair, Shriti Vadera, berkesempatan untuk bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, HMA Dominic Jermey CVO OBE, dalam kunjungannya ke Jakarta baru-baru ini. Beliau juga berkesempatan bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia, diantaranya Bonanza Perwira Taihitu, Penasehat Senior Bidang Politik dan Kesehatan Global, Kementerian Kesehatan, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, serta para Senior Executive dari perusahaan-perusahaan anggota BritCham. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah Tony Benitez, Presiden Direktur Prudential Indonesia, dan Iskandar Ezzahuddin, Presiden Direktur Prudential Syariah, beserta jajaran Direksi Prudential Indonesia dan Prudential Syariah.
2 / 3
Prudential Tegaskan Komitmen untuk Dukung Pertumbuhan Indonesia
Jajaran top management Prudential plc mengadakan jamuan santap malam bersama tamu kehormatan, yang merupakan tokoh nasional dan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, serta para tamu undangan kehormatan lainnya dari Bank Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Danantara, Dewan Ekonomi Nasional, World Bank, dan Bank Syariah Indonesia dalam rangka mempererat hubungan dan menjalin silaturahmi.
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

