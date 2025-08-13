Prudential Tegaskan Komitmen untuk Dukung Pertumbuhan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menegaskan kembali dukungan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, jajaran top management Prudential plc melakukan sejumlah pertemuan dengan regulator, mitra bisnis, hingga tokoh nasional.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mempertegas dukungan Prudential terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dalam memperluas akses perlindungan asuransi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini menekankan posisi Indonesia sebagai salah satu pilar utama yang sangat strategis dalam meningkatkan penetrasi asuransi jiwa di Asia.