Jamkrindo Wujudkan Semangat Gotong Royong Lewat Donor Darah

PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar kegiatan sosial donor darah.
Kamis, 7 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar kegiatan sosial donor darah yang diikuti oleh karyawan dan karyawati dari berbagai unit kerja di lingkungan Jamkrindo.

Mengusung semangat "Setetes Darah Sejuta Harapan", kegiatan ini menargetkan pengumpulan 200 kantong darah yang akan disalurkan melalui PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan darah nasional. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pusat Jamkrindo di Kemayoran pada Jumat (08/08/2025).

Sekretaris Perusahan Jamkrindo  Krisna Johan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat serta bentuk nyata kontribusi karyawan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI dengan semangat gotong royong. "Donor darah bukan hanya aksi kemanusiaan, tetapi juga simbol solidaritas dan cinta tanah air. Dengan setetes darah, kita bisa menyelamatkan nyawa sesama. Ini adalah bagian dari semangat kemerdekaan yang perlu kita hidupkan dalam keseharian,"  ujarnya.

Kegiatan donor darah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang diselenggarakan di lingkungan Jamkrindo, yang meliputi lomba-lomba karyawan, upacara bendera, dan kegiatan sosial lainnya.

Melalui kegiatan ini, Jamkrindo berharap semangat solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan dapat terus terpelihara di antara seluruh insan perusahaan, sekaligus mengautkan peran aktif Perusahaan dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan. “Melalui kegiatan ini  Jamkrindo ingin menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan lewat perayaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas,” ujar Krisna.

Jamkrindo Wujudkan Semangat Gotong Royong Lewat Donor Darah
Karyawan mengikuti kegiatan donor darah di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Bisnis
Jamkrindo Wujudkan Semangat Gotong Royong Lewat Donor Darah
Karyawan mengikuti kegiatan donor darah di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Bisnis
