Waskita Karya Membukukan Rugi Sebesar Rp2,14 triliun Hingga Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten konstruksi pelat merah, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) tercatat masih membukukan rugi yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp2,14 triliun hingga semester I/2025.

Berdasarkan laporan konsolidasi hingga akhir Juni 2025, rugi bersih yang dibukukan Waskita Karya sejalan dengan kinerja pendapatannya yang turun 30,63% year on year (YoY) menjadi Rp3,10 triliun.

Adapun perseroan membukukan rugi sebelum pajak tercatat sebesar Rp2,39 triliun atau menurun dari kerugian semester I/2024 senilai Rp2,56 triliun.

Adapun laba per saham minus Rp74,31 per saham.

Setelah memperhitungkan beban dan pendapatan lain, emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2012 ini menorehkan rugi bersih Rp2,14 triliun atau turun dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp2,15 triliun.