Jakarta Golf Club Championship 2025, Pro-Am Tournament Sukses Digelar

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta Golf Club Championship 2025, Pro-Am Tournament merupakan pertandingan PRO-AM (regular) pertama di Indonesia untuk tahun 2025 yang diikuti oleh 124 Pemain Golf (golfer), terdiri dari 105 Profesional Golf dan 19 Amateur Golf, berlangsung dari tanggal 5–7 Agustus 2025.

Hadir Golfer-golfer Indonesia maupun luar negeri seperti Korea dan Inggris berpartipasi aktif dalam JGC Championsip 2025. Total hadiah yang disediakan tahun ini mencapai Rp200,000,0000 diperebutkan oleh para peserta tournament tahun ini.