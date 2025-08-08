Bisnis Indonesia Premium
United E-Motor Rilis Motor Listrik C2000 Edisi Khusus Merah Putih

merek motor listrik dalam negeri besutan PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode saham UNTD) meluncurkan motor listrik edisi kolektor pertamanya.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Senin, 4 Agustus 2025 | 06:25
Bisnis.com, JAKARTA - Jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, merek motor listrik dalam negeri besutan PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode saham UNTD) meluncurkan motor listrik edisi kolektor pertamanya.

Adalah tipe United E-Motor C2000, motor listrik berdesain neo classic dengan gaya retro yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2024 lalu, kini dikeluarkan desain khusus Kemerdekaan dengan nuansa Merah Putih.

“United C2000 edisi Kemerdekaan ini dirilis khusus menyambut HUT RI yang ke-80 tahun. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa United E-Motor merupakan merek lokal yang cinta Indonesia, dan turut berbangga dan berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan negeri tercinta ini,” ungkap General Manager United E-Motor, Andry Dwinanda lewat keterangan resminya.

Berbeda dengan seri yg telah dirilis sebelumnya, United C2000 edisi Kemerdekaan dirancang khusus dengan tampilan dan aksesoris eksklusif bernuansa Merah Putih, namun tetap stylish dan elegan. Hadir dengan 2 (dua) kombinasi warna yang berbeda, yaitu dominan merah dan dominan putih, United C2000 edisi Kemerdekaan juga dilengkapi dengan aerodinamic windshield bergaya retro-chic, front rack fungsional yang menambah kesan vintage aesthetic dan spion berbentuk bulat yang klasik dan timeless. 

“Berhubung ini special collector’s edition, jumlahnya pun sangat terbatas. Total 80 unit untuk kedua warna yang dipasarkan. Sejalan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Very limited,” tambah Andry.

Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

