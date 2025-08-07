Bisnis Indonesia Premium
LG Perluas Pasar Perangkat Pembersih Rumah

LG Electronics Indonesia memperkenalkan produk vacuum cleaner yang berasal dari lini CordZero yaitu CordZero All-in-One Tower (A9T) dan HandStick (A9K)
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Senin, 4 Agustus 2025 | 17:15
Bisnis.com, JAKARTA - LG Electronics Indonesia memperkenalkan produk vacuum cleaner yang berasal dari lini CordZero yaitu CordZero All-in-One Tower (A9T) dan HandStick (A9K) yang menawarkan kepraktisan dari bentuk stik memanjang.

Sementara dari lini lainnya yakni LG Grande-K Canister yang hadir dengan tabung penampung debu berkapasitas besar.


Dengan berbagai kelebihan yang menyertai ketiga produk tersebut, LG optimistis akan dapat menjadi penantang serius dalam pasar perangkat pembersih debu di Indonesia.

Model berpose dengan produk vacuum cleaner LG saat pengenalannya di Jakarta, Senin (4/8/2025). Bisnis
Head Product Marketing of Living Home Solution at LG Electronics Indonesia Ratih Nadiah (kanan) bersama Product Marketing Jae Yun Nam mempraktekan cara kerja vacuum cleaner LG saat pengenalannya di Jakarta, Senin (4/8/2025). Bisnis
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Topik

