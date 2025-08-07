LG Perluas Pasar Perangkat Pembersih Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - LG Electronics Indonesia memperkenalkan produk vacuum cleaner yang berasal dari lini CordZero yaitu CordZero All-in-One Tower (A9T) dan HandStick (A9K) yang menawarkan kepraktisan dari bentuk stik memanjang.

Sementara dari lini lainnya yakni LG Grande-K Canister yang hadir dengan tabung penampung debu berkapasitas besar.



Dengan berbagai kelebihan yang menyertai ketiga produk tersebut, LG optimistis akan dapat menjadi penantang serius dalam pasar perangkat pembersih debu di Indonesia.