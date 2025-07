Sharp Perkenalkan Produk Untuk Terapkan Gaya Hidup Sehat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia menggelar New Dehumidifier Exhibition dengan mengusung tema A New Standard for Healthy Living yang bermakna standar baru dalam menerapkan gaya hidup sehat dengan tersedianya udara yang sehat dan tidak lembab di rumah. Tema tersebut dapat terlihat dari konsep booth yang ditampilkan oleh Sharp dengan menghadirkan experience room, dimana pengunjung dapat masuk ke fresh air zone room yang telah dipenuhi jutaan lon Plasmacluster yang berasal dari AC dan Dehumidifier Sharp. Pada tempat tersebut pengunjung dapat merasakan perbedaan kualitas udara yang bersih dan sehat.