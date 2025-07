Peningkatan Produksi Kerajinan Anyaman di Aceh

Bisnis.com, JAKARTA - Perajin menyelesaikan pembuatan berbagai jenis kerajinan anyaman dari tanaman bili (Donax canniformis) di UMKM Bili Droe, Desa Lampanah Tunong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

Menurut perajin, produksi berbagai jenis kerajinan anyaman bili meningkat rata-rata mencapai 200 produk per bulan selama tahun 2025, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di kisaran 140 produk per bulan karena adanya peningkatan permintaan pasar dengan omzet penjualan mencapai Rp15 juta-Rp20 juta per bulan.