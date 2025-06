EWINDO Raih Tiga Penghargaan SPEx2 2025

Bisnis.com, JAKARTA - EWINDO meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2) 2025, yaitu The Best Execution Winner in Agriculture Industry, Special Recognition: Excellence in Product Innovation for Social Impact dan The Best Chief Strategy Execution Officer across All Industries yang diberikan kepada Glenn Pardede. Penghargaan ini diterima EWINDO berkat upaya perseroan yang menerapkan strategi yang berakar pada nilai utama untuk menjadi sahabat terbaik bagi petani Indonesia. Hingga saat ini EWINDO telah bermitra dengan 29.000 petani produksi yang didukung oleh 35.000 polinator, dan telah membantu 7 juta petani hortikultura di seluruh Indonesia._