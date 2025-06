Band emo/pop‑punk asal Chicago, Real Friends Sapa Penggemar di Kawasan Asia Tenggara

Bisnis.com, JAKARTA - Band emo/pop‑punk asal Chicago, Real Friends, akan menyapa penggemar setianya di kawasan Asia Tenggara melalui tur perdana bertajuk Real Friends Southeast Asia 2025, berlangsung pada 8–15 Agustus 2025. Tur ini akan membawa mereka tampil di 6 kota di 5 negara, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Rangkaian tur ini juga sekaligus menjadi bagian dari promosi album terbaru mereka, Blue Hour (rilis Oktober 2024), yang diproduksi secara independen melalui label Midwest Trash. Album ini menyoroti tema kesedihan, pemulihan, dan harapan—cocok untuk disaksikan secara langsung bersama lautan emosi para penggemarnya.

Band pop-punk asal Jakarta, Summerlane, dipastikan akan tampil sebagai special guest di seluruh rangkaian tur ini. Summerlane siap menambah semangat dan nostalgia bagi penonton dengan performa enerjik mereka. Selain Summerlane, tur ini juga akan menghadirkan band-band lokal dari masing-masing kota sebagai special guest.

Album Blue Hour yang dirilis pada 11 Oktober 2024 menjadi karya paling personal untuk Real Friends, mencakup tema yang sangat pribadi dan emosional, melalui lagu-lagu seperti Waiting Room, Our Love Was Like a Sad Song, dan hit klasik seperti Me First serta From the Outside.

Tur ini diproduksi oleh Collective Touring, sebuah perusahaan promotor live entertainment yang telah menangani berbagai konser berskala internasional.

Rekam jejak Collective Touring mencakup pertunjukan dari artis-artis global seperti Limp Bizkit, Neck Deep, Liam Gallagher, dan Mariah Carey, serta sejumlah konser K-pop bersama 2NE1, Infinite, dan Jisoo (BLACKPINK). Saat ini, Collective Touring aktif beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara dan terus memperluas jangkauan regionalnya dalam industri hiburan.