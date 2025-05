Bisnis Indonesia Sabet 3 Penghargaan Ajang SPS Awards 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus pada ajang The 16th Serikat Perusahaan Pers Awards, ajang kompetisi bergengsi sebagai bentuk apresiasi karya jurnalistik unggul dari media. Tiga penghargaan tersebut yakni dua Gold Winner pada kategori Indonesia Print Media Awards (IPMA) untuk Bisnis Indonesia Edisi Minggu 30 Juni 2024, dan Gold Winner Indonesia Digital Media Awards (IDMA) untuk media sosial nasional terbaik diraih Bisnis.com. Adapun, penghargaan Silver Winner pada kategori Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2025 The Best National News­paper untuk Bisnis Indonesia Edisi Minggu 3 Maret 2024.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita mengatakan tema SPS Awards 2025 adalah Pers Indonesia, Pilar Informasi Terpercaya. Pihaknya berharap SPS Awards 2025 bisa mendorong industri pers berkomitmen menghadirkan produk jurnalistik berkualitas, relevan dengan kondisi kekinian. Pers Indonesia sebagai pilar informasi adalah keniscayaan. Maka keberlangsungan industri pers selayaknya mendapat perhatian lebih.