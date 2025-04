Harga Cabai Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang memilah cabai di salah satu pasar di Jakarta

Berdasarkan informasi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga tiga jenis cabai utama di tingkat produsen mengalami penurunan secara serempak pada Selasa 29 April 2025.

Cabai merah keriting turun sebesar Rp857 (2,46%) dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp34.003 per kilogram, cabai merah besar melemah Rp247 (0,92%) ke level Rp26.553 per kilogram, dan cabai rawit merah terkoreksi Rp715 (1,71%) menjadi Rp41.128 per kilogram.