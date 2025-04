BSI Global Islamic Finance Summit 2025

Bisnis.com,JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menggelar acara BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 di Jakarta

BSI GIFS 2025 bertajuk Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth menjadi ajang pertemuan internasional tahunan Bank Syariah Indonesia yang membuka peluang kolaborasi, pengembangan ide, dan perluasan jaringan terutama di industri ekonomi dan keuangan syariah. BSI GIFS 2025 sendiri, dalam penyelenggaraannya diisi oleh sejumlah acara menarik dan peluncuran beberapa produk inovasi BSI, di antaranya BEWIZE by BSI dan BSI Muslim Consumption Index.