Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja menyelesaikan proses pembuatan tahu di tempat produksi tahu Desa Lapang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh,

Pelaku usaha mengaku, produksi tahu yang dijual Rp60.000 per papan setelah lebaran Idul Fitri mulai meningkat dari 100 kg bahan baku kacang kedelai per hari menjadi 200 hingga 350 kg bahan baku atau dari 44 papan tahu per hari menjadi 88 papan hingga 154 papan tahu per hari seiring kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten setempat.