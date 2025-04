Dua Mahasiswa BINUS Menjadi Satu-Satunya Tim Dari Asia Tenggara Yang Berlaga di Red Bull Ibiza Royale 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Dua mahasiswa BINUS (Kampus Anggrek), Gervasius Russell & Miryam Levina, berhasil menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berlaga di Red Bull Ibiza Royale 2025! setelah menaklukkan lebih dari 500-an peserta di Indonesia, mereka menghadapi tantangan ekstrem sepanjang 1,4 KM di kastil ikonik Ibiza, Spanyol!

Petualangan epik dan penuh tantangan ini telah dirancang oleh tim global Red Bull Blue and Silver, Russell dan Miryam berhasil menguji kemampuan mereka dalam 8 tantangan seru seperti Happy Dungeon (rintangan menguji kecepatan berupa menelusuri penjara bawah tanah Kastil Ibiza dan bermanuver), Tricky Turntables (melompat melalui meja berputar dan menjaga keseimbangan), Stay in One Piece (Melewati jalan setapak dengan rintangan ayunan bergerak), dan beberapa tantangan lainnya.

"Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak pernah kami duga sebelumnya... membangun koneksi global yang baru melalui acara ini adalah sesuatu yang pasti akan kami kenang," ungkap Miryam penuh semangat.

Setelah menjalani pelatihan khusus dan persiapan intensif, Rusell dan Miryam membawa nama Indonesia di kancah internasional! terinspirasi oleh semangat Red Bull Blue and Silver untuk terus mengejar mimpi dan berani berkompetisi!