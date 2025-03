Harga Ayam Potong Melonjak Hingga Rp38 Ribu Per Kilogram

Bisnis.com, JAKARTA - Harga ayam potong melonjak naik dari Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, atau dari biasanya Rp50 ribu per ekor melonjak rata-rata dijual Rp85 ribu per ekor karena tingginya permintaan ayam potong pada perayaan meugang Idulfitri 2025.