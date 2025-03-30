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Harga Ayam Potong Melonjak Hingga Rp38 Ribu Per Kilogram

Bisnis.com, JAKARTA - Harga ayam potong melonjak naik dari Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp38 ribu per kilogram.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 30 Maret 2025 | 16:30
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Bisnis.com, JAKARTA - Harga ayam potong melonjak naik dari Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, atau dari biasanya Rp50 ribu per ekor melonjak rata-rata dijual Rp85 ribu per ekor karena tingginya permintaan ayam potong pada perayaan meugang Idulfitri 2025.

Harga Ayam Potong Melonjak Hingga Rp38 Ribu Per Kilogram
Pedagang melayani pembeli ayam potong di Pasar Impres Lhokseumawe, Aceh, Minggu (30/3/2025). Harga ayam potong di daerah itu melonjak naik dari Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, atau dari biasanya Rp50 ribu per ekor melonjak rata-rata dijual Rp85 ribu per ekor karena tingginya permintaan ayam potong pada perayaan meugang Idul Fitri 2025. ANTARA FOTO/Rahmad
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Harga Ayam Potong Melonjak Hingga Rp38 Ribu Per Kilogram
Pedagang melayani pembeli ayam potong di Pasar Impres Lhokseumawe, Aceh, Minggu (30/3/2025). Harga ayam potong di daerah itu melonjak naik dari Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, atau dari biasanya Rp50 ribu per ekor melonjak rata-rata dijual Rp85 ribu per ekor karena tingginya permintaan ayam potong pada perayaan meugang Idul Fitri 2025. ANTARA FOTO/Rahmad
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Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam
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