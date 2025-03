MSIG Mencetak Sejarah Sebagai Title Partner Pertama di Turnamen Sepak Bola Wanita Asean

ASEAN Football Federation atau Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) umumkan MSIG sebagai Title Partner pertama dalam kompetisi sepak bola wanita internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - ASEAN Football Federation atau Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) hari ini mengumumkan MSIG, penyedia asuransi umum terkemuka di ASEAN berdasarkan Premi Bruto/Gross Written Premium (GWP), sebagai Title Partner pertama dalam kompetisi sepak bola wanita internasional terkemuka, yang kini dinamakan ASEAN MSIG Serenity Cup™.

Pengumuman ini melanjutkan informasi sebelumnya dari AFF yang meresmikan MSIG sebagai Official Insurance Partner untuk turnamen-turnamen utama tim nasional dan klub, termasuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup™2024, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, dan ASEAN U-23 Championship™. Bersama dengan MSIG Serenity Cup™, turnamen-turnamen ini secara kolektif dibranding sebagai ASEAN United FC. Kemitraan ini disepakati melalui agensi pemasaran olahraga global, SPORTFIVE, mitra komersial eksklusif AFF.

Turnamen sepak bola wanita internasional di ASEAN atau kini bernama MSIG Serenity Cup™ memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 2004. 12 turnamen sebelumnya telah menampilkan permainan sepak bola berkualitas dan kompetitif, dari bintang-bintang sepak bola wanita papan atas di ASEAN serta bakat-bakat yang sedang naik daun. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya popularitas sepak bola wanita secara global, performa tim nasional wanita ASEAN juga mengalami peningkatan yang stabil di tingkat internasional, dengan Thailand berpartisipasi di Piala Dunia Wanita FIFA pada 2015 dan 2019, serta Filipina dan Vietnam pada 2023.

Partisipasi MSIG sebagai Title Partner menegaskan kembali pentingnya turnamen sepak bola wanita terkemuka di ASEAN dan bertujuan untuk lebih mengangkat kualitas permainan sepak bola wanita di wilayah ini.

Tujuh tim ASEAN, termasuk juara bertahan Filipina, juara empat kali Thailand, juara tiga kali Vietnam dan Kamboja, serta Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Australia—semifinalis Piala Dunia Wanita FIFA 2023 (juga anggota AFF)—akan bersaing untuk meraih gelar juara yang prestisius di ASEAN, serta trofi baru MSIG Serenity Cup™ yang diluncurkan hari ini.

MSIG merupakan anggota dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan Premi Bruto/Gross Written Premium (GWP) dengan kehadiran di 48 negara dan wilayah, termasuk di sepuluh pasar di ASEAN, sebuah wilayah pertumbuhan utama bagi MSIG. Di ASEAN, MSIG juga hadir melalui joint venture—BPI MS Insurance di Filipina, KBZMS Insurance di Myanmar, dan MSIG Sokxay Insurance di Laos. Jaringan MSIG di kawasan ini juga mencakup MSIG Life, perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya dikenal sebagai Sinarmas MSIG Life, di Indonesia. Secara kolektif, MSIG bangga bersatu mendukung turnamen kejuaraan terkemuka ASEAN melalui sponsor ini, mendukung semangat sepak bola dan memajukan sepak bola wanita.

Clemens Philippi, CEO, MSIG Asia mengatakan: Sepak bola mewujudkan nilai-nilai yang kami junjung—kerja sama tim, semangat, sportivitas, dan ketahanan. Kemitraan ini menyoroti kekuatan olahraga untuk menginspirasi dan mempersatukan, serta mencerminkan komitmen MSIG terhadap kesetaraan gender. Di MSIG, wanita menyumbang komposisi sebesar 64% dari karyawan kami dan 57% dari manajemen tingkat menengah serta senior, jauh di atas rata-rata regional. Melalui kemitraan ini, kami merayakan semangat sepak bola dan memberdayakan komunitas di seluruh ASEAN untuk bermimpi besar, mencapai tujuan mereka —dengan keyakinan atas perlindungan yang diberikan MSIG. Melalui kemitraan ini, kami bertujuan mendorong perkembangan sepak bola wanita di kawasan ini, sejalan dengan komitmen keberlanjutan kami di tingkat global. Dari mendukung atlet putri di Jepang hingga menghadirkan solusi inovatif bagi komunitas yang rentan, MSIG berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan, baik di dalam maupun di luar lapangan."

Wianto Chen, CEO & President Director MSIG Life mengatakan, “Sebagai Title Partner ASEAN MSIG Serenity Cup™ kami bangga dapat berkontribusi pada perkembangan sepak bola wanita, termasuk di Indonesia. Partisipasi ini selaras dengan misi kami yaitu melindungi kesejahteraan finansial, mendukung dan memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, untuk dapat mencapai potensi terbaiknya.”

Bernardus Wanandi, Wakil Presiden Direktur MSIG Indonesia menyampaikan, “Kami percaya bahwa kemajuan sejati terjadi ketika peluang diciptakan dan didukung. Menjadi bagian dari ASEAN MSIG Serenity Cup™ bukan sekadar kehormatan, tetapi juga kesempatan untuk mendorong inklusivitas, menginspirasi generasi mendatang, dan memperkuat peran Indonesia dalam memajukan sepak bola wanita. Melalui kemitraan ini, kami berkomitmen untuk membangun masa depan di mana bakat dan semangat tidak mengenal batas.’

Major General Khiev Sameth, President, AFF, mengatakan: Kemitraan dengan MSIG, sebuah perusahaan yang mempromosikan kesetaraan gender, didasarkan pada visi bersama untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola wanita di ASEAN di semua tingkatan. Ini juga menandai era transformatif bagi permainan sepak bola wanita di wilayah ini. Fokus yang kuat pada MSIG Serenity Cup™—turnamen sepak bola wanita terkemuka di ASEAN—serta pemberdayaan pemain dan tim nasional putri ASEAN dalam mencapai aspirasi mereka, akan menginspirasi generasi pemain sepak bola wanita masa kini dan di masa depan.

Seamus O’Brien, President and Chairman of the Board, APAC, SPORTFIV, mengatakan: Kami senang telah menyatukan AFF dan MSIG, dua pihak yang memiliki tujuan bersama untuk membentuk masa depan sepak bola wanita di ASEAN. Kekuatan kolektif dan sinergi kemitraan ini, bersama dengan peran SPORTFIVE dalam sepak bola wanita secara global, pasti akan membuka peluang baru agar kualitas permainan sepak bola ASEAN terus berkembang dan maju.