Halodoc Perkenalkan Haloskin, Solusi untuk Berbagai Masalah Kulit Wajah dari Dermatolog Berpengalaman

Bisnis.com, JAKARTA - Halodoc, pelopor ekosistem layanan kesehatan digital memperkenalkan Haloskin, solusi untuk berbagai masalah kulit wajah dari dermatolog berpengalaman. Menurut penelitian Euromonitor, Indonesia menempati posisi kedua dalam kesadaran perawatan kulit secara global.

Namun, akses ke dokter spesialis masih terbatas. Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski), Indonesia hanya memiliki sekitar 2.500 dokter kulit, dan rasio 1:100.000, jauh dari standar ideal 1:2.000.

Selain itu, menurut laporan Indonesian Consumer Trend on Beauty Industry 2024 oleh Jakpat, banyak orang di Indonesia masih merasa belum puas dengan kondisi kulit mereka saat ini. Banyak yang menginginkan kulit dengan tekstur halus, bebas dari komedo, cerah, dan bebas minyak, tetapi kondisi aktual mereka masih jauh dari harapan. Misalnya, 84% perempuan menginginkan kulit cerah, namun hanya 48% yang merasa telah mencapainya.

Melihat fakta-fakta tersebut, Haloskin hadir sebagai layanan tepercaya yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkonsultasi langsung dengan dokter yang terlatih di bidang estetik dan dibimbing oleh dermatolog berpengalaman selama 20 tahun. Dengan pendekatan berbasis medis dan rekomendasi profesional, Haloskin berkomitmen membantu setiap individu menemukan solusi terbaik untuk kondisi kulit mereka.

“Sejalan dengan misi Halodoc, simplifying access to healthcare for everyone, Haloskin hadir untuk memberikan akses luas bagi pengguna yang ingin merawat dan mengatasi masalah kulitnya,” ujar Chief Marketing Officer Halodoc, Fibriyani Elastria. “Kami bekerja sama dengan dermatolog berpengalaman 20 tahun untuk memastikan setiap konsultasi yang diberikan dapat menjadi solusi yang tepat. Selain itu, para ahli kami juga merancang paket Haloskin yang diformulasi sesuai kebutuhan kulit masing-masing pengguna. Ditambah dengan konsultasi gratis selama 14 hari pasca treatment, kami berharap Haloskin dapat menjadi solusi permasalahan kulit yang aman, tepercaya, dan lengkap bagi masyarakat Indonesia,” tutup Fibriyani.

Haloskin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024 dengan layanan khusus untuk mengatasi kulit jerawat dan mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Sejak dikenalkannya layanan Haloskin hingga kini, kami telah memfasilitasi lebih dari 400 ribu konsultasi dan lebih dari 20.000 paket produk Haloskin terjual.