Linkin Park Pukau Penonton di Jakarta Dalam Konser Bertajuk From Zero World Tour

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Band asal Amerika Serikat (AS) Linkin Park berhasil memukau para penonton dengan penampilannya dalam konser yang bertajuk "From Zero World Tour" di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Grub yang berdiri pada 1996 ini, beranggotakan Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain. Formasi band ini mengalami perubahan dengan bergabungnya vokalis baru, Emily Armstrong, serta drummer Colin Brittain, yang memberikan nuansa segar dalam penampilan mereka.



Linkin Park mengawali konsernya dengan lagu "Somewhere I Belong" sebelum diakhiri dengan lagu "Bleed It Out". Diakhir penampilannya, Mike Shinoda mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah hadir dalam konser Linkin Park di Jakarta.