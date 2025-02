The Script Memukau Penggemarnya di Hari Kasih Sayang

Band asal Irlandia The Script menggelar konser bertajuk The Script Satellites World Tour di ICE BSD, Tangerang, dan Jatim Expo, Surabaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Band The Script menggelar konser di ICE BSD, Tangerang, Banten. Grup band asal Dublin, Irlandia ini juga akan menyapa penggemarnya di Jatim Expo, Surabaya, pada 16 Februari 2025 sebagai rangkaian konser bertajuk The Script Satellites World Tour.

Pada konser kali ini The Script membawakan beberapa lagu andalan seperti Superheroes dan The Man Who Can't Be Moved, serta lagu dari album terbaru mereka Satellites. The Script adalah band beraliran rock alternative yang dibentuk pada 2001 di Dublin dengan anggota Danny O'Donoghue, Mark Sheehan dan Glen Power.