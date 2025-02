BMW Group Pavilion Pajang 13 unit Mobil BMW dan MINI di IIMS 2025

BMW Group Indonesia membuka BMW Group Pavilion di ajang Indonesia International Motor Show 2025 (IIMS) untuk brand BMW dan MINI.

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Group Indonesia membuka BMW Group Pavilion di ajang Indonesia International Motor Show 2025 (IIMS) untuk brand BMW dan MINI. Acara ini akan berlangsung mulai dari hari ini hingga 23 Februari 2025. Kehadiran BMW Group Indonesia di IIMS tegaskan kepemimpinannya sebagai brand otomotif premium terlaris dan tentunya untuk hadir lebih dekat dengan pelanggan serta fans BMW dan MINI.

BMW Group Pavilion berada di Hall A6 dengan luas area 660 m2 dan tampilkan total 13 unit BMW dan MINI, serta 12 unit kendaraan dapat dicoba secara langsung oleh para pengunjung di area test drive premium BMW. Kian istimewa lagi karena di ajang IIMS 2025, BMW luncurkan sedan sporty paling legendarisnya: BMW 320i M Sport dan rangkaian kendaraan-kendaraan terbaru lainnya seperti rangkaian kendaraan full-listriknya: BMW iX1, BMW i7 dan kendaraan mesin bensin konvensional seperti BMW X1, BMW X7. Di MINI, seluruh rangkaian kendaraan generasi terbaru ditampilkan, mulai dari MINI 3-Door hingga MINI Countryman – baik dalam mesin pembakaran konvensional dan juga listrik.

Selama gelaran IIMS 2025 ini, BMW Group Indonesia juga telah menyiapkan berbagai program khusus serta inovatif untuk para pelanggannya seperti Buy Back Guarantee Program, sebuah program yang dirancang khusus untuk mempermudah pelanggan membeli BMW terbaru dengan menukar BMW lamanya serta berbagai program finansial menarik yang memungkinkan calon pelanggan untuk lebih dekat dengan BMW impian mereka.

Pada press conference di IIMS 2025, dihadiri oleh jajaran manajamen BMW Indonesia: Peter “Sunny” Medalla, President Director BMW Group Indonesia; Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia; Ariefin Makaminan, Director of Sales and Network Development BMW Group Indonesia; dan Bayu Riyanto, Director of Marketing BMW Indonesia dan dari MINI Asia dihadiri oleh: Daren Ching, Head of MINI Asia. Untuk sesi pembukaan ini, juga dihadiri oleh salah satu pemilik BMW Seri 3 dan berbagi cerita pengalaman Sheer Driving Pleasure, yang tegaskan Driven By JOY: Agatha Suci, penyanyi dan content creator.