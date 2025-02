BTN Gelar Economic Outlook Chinese New Year 2025

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyelenggarakan Economic Outlook Chinese New Year 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyelenggarakan Economic Outlook Chinese New Year 2025 yang mengusung tema Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Economy Dinamics.

Kegiatan yang diikuti oleh nasabah BTN Prioritas tersebut membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perekonomian global, di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan, salah satunya ditopang nasabah BTN Prioritas yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan melalui pendanaan BTN.