BNI Beri Penghargaan kepada 37 Nasabah Korporasi dan Institusi Lewat BNIdirect Apreciation Night

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan apresiasi kepada 37 nasabah korporasi dan institusi di ajang BNIdirect Appreciation Night 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan apresiasi kepada 37 nasabah korporasi dan institusi di ajang BNIdirect Appreciation Night 2024. Pemberian penghargaan ini disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hirilisasi Indonesia Rosan Roeslani di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu malam (15/1/2025).

Acara yang dihadiri Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan segenap jajaran Direksi dan Komisaris BNI ini mengangkat tema "Infinite Growth: Melangkah Bersama Menuju Keunggulan" sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah yang telah loyal menggunakan layanan korporasi BNIdirect. Ajang tersebut berhasil menghadirkan sejumlah CEO dan para pemimpin perusahaan dan insitusi sebagai pemenang penghargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani mengapresiasi BNI atas kontribusi aktifnya dalam mendorong perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat mencapai 8% pada 2029. Peran BNI dalam mendukung perjalanan kita menuju pertumbuhan tersebut sangatlah krusial,” katanya dalam sambutan acara.

Rosan menilai kontribusi aktif BNI dalam mendorong perekonomian nasional bisa dilihat melalui sistem finansial maupun perbankan yang melayani nasabah individu dan korporasi di seluruh Indonesia.

“Melalui berbagai layanan inovatif seperti BNIdirect, BNI telah berhasil memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya



Di tempat yang sama, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNIdirect Appreciation Night 2024 menjadi salah satu bentuk nyata komitmen BNI untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan para nasabah.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara BNI dengan seluruh nasabah adalah kunci untuk menghadirkan pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung perekonomian yang inklusif bagi masyarakat Indonesia,” kata Royke.



BNIdirect Appreciation Night 2024 memiliki 15 kategori, beberapa diantaranya Outstanding Transaction in BNIdirect Cash yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO), dan PT Mitra Karya Prima. Sementara itu, The Most Innovative Digital Transaction diraih oleh PT Blue Bird Tbk dan PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), masing-masing dengan wallet share sebesar 100% di BNI untuk QRIS dan transaksi digital.

Selain itu, BNI juga memberikan penghargaan Future Ready Government Partner kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi Indonesia, sedangkan Universitas Gadjah Mada meraih The Most Enhanced Technology in Education Sector. Penghargaan Lifetime Partnership Award diberikan kepada PT Petrokimia Gresik, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang telah menjalin kemitraan lebih dari 50 tahun dengan BNI.

Kepercayaan yang diberikan para nasabah korporasi dan institusi ini, menurut Royke, telah mendorong BNI untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi finansial yang terintegrasi, relevan, dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis.

“Untuk mendukung pertumbuhan bisnis para nasabah korporasi, BNI telah melakukan transformasi digital terbaru melalui BNIdirect,” tutup Royke.