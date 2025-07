Bank Mandiri Luncurkan Kembali Mandiri Traveloka Card

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri meluncurkan kembali (relaunching) Mandiri Traveloka Card di Jakarta. Mengusung dua tema The World Traveler dan Explore The World, Mandiri Traveloka Card menghadirkan nilai tambah lewat welcome bonus hingga 1 juta Traveloka Poin serta pembebasan iuran tahunan seumur hidup dan berbagai keuntungan lainnya.

Hingga akhir Juni 2025 jumlah nasabah kartu kredit Mandiri telah menembus 2,3 juta nasabah, meningkat 11% secara year-on-year (YoY). Selain itu, pada periode yang sama realisasi volume transaksi kartu kredit Mandiri terus meningkat, mencapai Rp35 triliun atau naik sebesar 20% secara tahunan.