IDSurvey Gelar Townhall Awal Tahun Bersama Seluruh Entitas

Bisnis.com, JAKARTA - IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei pada awal tahun gelar Town Hall bersama seluruh entitas, PT BKI (Persero) sebagai Lead Holding, PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia dengan tema ‘Bersama Satukan Langkah 2025’. Pada townhall ini membahas pencapaian yang sudah dilakukan pada tahun 2024 dan menyatukan visi di tahun 2025, dihadiri oleh seluruh Insan IDSurvey dari seluruh Indonesia dan Singapura melalui streaming dan dilaksanakan di main venue Ballroom Ali Sadikin Graha BKI Jakarta pada Senin, 6 Januari 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi pertumbuhan IDSurvey, dimana cita-cita bersama yaitu menjadi top 20 Global TIC Company di 2029. IDSurvey menargetkan untuk dapat menaikkan laba hingga 2 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun. Target yang ditetapkan ini dapat dicapai dengan transformasi IDSurvey, dimana terdapat 45 inisiatif transformasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh entitas. Pada tahun ini, IDSurvey juga menekankan kembali One Family, One Purpose “We exist for the Safety of your family and mine” Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama IDSurvey / PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Arisudono Soerono.

“Selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2025, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2025, tahun yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan IDSurvey yang kita cintai ini. Tahun ini adalah tahun pertama dari perjalanan kita menggapai cita-cita kita bersama, menjadi top 20 Global TIC company di 2029. Target laba kita naik 2 kali lipat dalam 5 tahun ini, tapi target ini sebenarnya bisa dilakukan, karena sudah terbukti pada tahun 2021, laba konsolidasi kita dalam waktu 3 tahun naik 2 kali lipat, pertumbuhan pendapatan IDSurvey 1,33 kali lipat dan pertumbuhan EBITDA 1,6, sehingga perkembangan ini sangat membanggakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ucap Arisudono Soerono.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama IDSurvey / PT BKI (Persero) mengungkapkan bahwa mencapai cita-cita bersama menjadi Top 20 Global TIC diperlukan transformasi di seluruh IDSurvey dimulai pada tahun 2025.

“Mudahnya, kalau dulu kita ke customer nya sendiri-sendiri dan nggak terkoordinir, sekarang kita mau ada sinerginya. Kalau dulu kita cuma mikir pasar yang kita punya sekarang mineral, batu bara, klas, ke depan kita mau ekspansi ke pasar-pasar yang selama ini kita jarang lirik karena kita sibuk sama pasar yang sekarang aja. Ada 45 inisiatif yang akan dikerjakan dalam 5 tahun, dan 27 diantaranya akan dimulai di tahun 2025. Dari 27 inisiatif itu, inisiatif adalah kelanjutan dari program yang selama ini sudah dilakukan. Contohnya proses menuju single ERP, proses menuju keanggotaan IACS, proses kemandirian bisnis komersil BKI, proses shared services, pengembangan bisnis hijau, penyiapan bisnis geospasial dan lainnya. Jadi yang bener-bener baru cuma nggak terlalu banyak. Sebagian besar adalah melanjutkan apa yang selama ini sudah kita rintis. Untuk itu ada struktur baru di Holding yaitu Deputi Direktur Transformasi yang bertugas mengawal transformasi sesuai dengan RJPP tersebut. Di tahun 2025 ini, mengapa ini begitu penting untuk kita pahami bersama? Karena tantangan awal dalam transformasi adalah gimana bisa menghadapi tantangan transformasi ini sama-sama,” tambah Arisudono Soerono.

Pada acara ini, Insan IDSurvey diajak kembali untuk mengingat kebersamaan dalam Corporate Purpose, One Family One Purpose yang diluncurkan pada HUT IDSurvey Ke-2 lalu. Purpose bukanlah visi misi melainkan mengapa kita ada, dan mengapa kita bekerja. Kita ada, kita bekerja for the safety of your family and mine. Harapannya dengan penyegaran kembali Corporate Purpose ini dapat sebagai satu keluarga, bersama-sama dengan seluruh Insan IDSurvey, BKI, SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia bekerja demi cita-cita perusahaan dapat tercapai.

“IDSurvey berperan penting bagi Indonesia. IDSurvey telah mengerjakan banyak hal yang penting bagi masyarakat Indonesia, mulai dari sertifikasi kapal, impor komoditas, batu bara, mineral, TKDN, halal, ISO, karbon kredit, lingkungan hidup, kelaikan pabrik, hingga makanan. Dan ke depan, kita juga akan mendapatkan kepercayaan lainnya yang semakin membuktikan pentingnya peran IDSurvey sebagai BUMN TIC di Indonesia yang mendukung misi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Misalnya keterlibatan kita dalam pemastian halal dan dapur Makan Bergizi Gratis, updating dan monetisasi National One Map, perluasan layanan mendukung Hilirisasi Mineral dan Batu Bara serta kajian-kajian Food Estate. Tidak ketinggalan, tentunya proses keanggotaan IACS juga yang sudah menjadi perhatian Presiden.

“Saya ingin seluruh Insan IDSurvey dapat menguatkan message peran penting IDSurvey sebagai BUMN merah putih ini dalam pemastian keselamatan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di sesi townhall ini, melainkan di kesempatan-kesempatan lainnya dengan para pemangku kepentingan, supaya kebanggan ini menjadi modal utama kita, dalam memperkuat pijakan sebagai pemimpin pasar di Indonesia, dan perluasan pasar serta sektor-sektor baru, dengan branding dan kualitas berkelas dunia,” tuutp Arisudono.