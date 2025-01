Menurut pedagang, saat libur tahun baru penjualan ikan cakalang fufu khas Ternate yang dijual Rp35 ribu-Rp60 ribu per ekor mengalami peningkatan

Bisnis.com,JAKARTA - Pedagang melayani pembeli ikan cakalang fufu (ikan asap) di Pasar Barito Ternate, Maluku Utara, Kamis (2/1/2025).

Menurut pedagang, saat libur tahun baru penjualan ikan cakalang fufu khas Ternate yang dijual Rp35 ribu-Rp60 ribu per ekor tersebut mengalami peningkatan dibanding hari biasa dari rata-rata 100 ekor per hari menjadi 300 ekor per hari karena banyak diminati para wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh.