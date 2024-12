Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Noken untuk memperingati ditetapkannya noken sebagai daftar warisan budaya tak benda

Bisnis.com, JAKARTA - Warga Papua mengenakan noken saat digelar Festival Noken di pelataran Sarinah, Jakarta.

Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Noken untuk memperingati ditetapkannya noken yang merupakan kerajinan tangan tradisional berupa tas asal Papua itu sebagai daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) dari UNESCO.