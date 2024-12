Generali Indonesia Konsisten Gaungkan Diversity, Equity, and Inclusion dengan Dukung Teman Difabel Jadi Barista

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terus mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) yang menjadi pencetus dari strategi besar Generali.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari salah satu grup asuransi terbesar dan terkemuka di dunia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali Indonesia”) terus mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) yang menjadi pencetus dari strategi besar Generali. Beroperasi di 50 negara di dunia, Generali Group terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, karakteristik, dan latar belakang, dan untuk itu DEI atau Diversity, Equity dan Inclusion menjadi salah satu fokus yang terus digaungkan.

Mengambil momentum Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2024, Generali Indonesia kembali mengedukasi tentang pentingnya menghormati setiap orang, terlebih para penyandang disabilitas, melalui sesi talkshow interaktif dengan tema Inclusion in Every Sip, Brewing Diversability with Sunyi Coffee’. Diselenggarkan pada hari ini (11/12), kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Generali Indonesia dengan Sunyi Coffee, sebuah konsep cafe kopi unik dan inklusif yang berfokus pada pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas, terutama tuna rungu.

Vivin Arbianti Gautama selaku Chief Marketing and Partnership Distribution Generali Indonesia mengungkapkan, “Diversity, Equity dan Inclusion merupakan aspek yang terus kami gaungkan karena kami merupakan perusahaan global yang menjunjung tinggi inklusivitas diantara berbagai keragaman yang ada. Kami meyakini setiap orang itu unik dan memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda, termasuk para penyandang disabilitas. Di Generali, kami menyebutnya dengan ‘DiversAbility’ untuk mengubah pandangan tentang disabilitas dan mempromosikan lingkungan yang ramah, penuh hormat, aman, dan mendukung, di mana setiap orang bisa merasa bebas untuk mengekspresikan diri dan mengoptimalkan potensi mereka. Komitmen ini merupakan bagian dari langkah kami dalam mencapai visi Lifetime Partner, yang memungkinkan kami menciptakan value jangka panjang bagi para karyawan, klien, mitra, serta komunitas di sekitar kami.”

Selain sesi sharing bersama yang juga menghadirkan CEO Sunyi Coffee, Mario Gultom, dan salah satu Deaf barista, Della, para peserta juga diedukasi tentang bagaimana cara berinteraksi, berempati dan mengenal kebutuhan dasar teman-teman Tuli untuk dihargai. Selain itu, peserta juga berinteraksi langsung dengan beberapa teman Tuli dan menikmati kehangatan bersama dengan segelas kopi yang disuguhkan.

Menambahkan Vivin, Mario mengungkapkan, “Kami mengapreasiasi langkah Generali Indonesia yang terus mempromosikan diversity, equity dan inclusion, khususnya perhatian pada teman-teman disabilitas di sekitar kita. Pada dasarnya semangat dan potensi mereka sangat luar biasa dan dukungan dari berbagai pihak menjadi penting untuk membangun kepercayaan diri mereka guna terus mengasah bakat, skill dan kemampuan mereka di dunia kerja,”