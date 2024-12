Lifepal Gandeng CaringUp Hadirkan Solusi Inovatif: Tingkatkan Kesehatan Karyawan, Kurangi Biaya Medis Perusahaan

Lifepal, marketplace asuransi terbesar di Indonesia, resmi bekerjasama dengan CaringUp.

Bisnis.com, JAKARTA - Lifepal, marketplace asuransi terbesar di Indonesia, resmi bekerjasama dengan CaringUp, perusahaan kesehatan berbasis digital yang menghadirkan aplikasi CareAide. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung kesehatan karyawan melalui fitur pengingat jadwal minum obat dan pemantauan kesehatan, sehingga karyawan dapat menjaga kesehatan lebih optimal serta mengurangi risiko komplikasi penyakit. Melalui produk asuransi karyawan, kerjasama Lifepal dan CaringUp akan membantu karyawan tetap sehat sekaligus mendukung perusahaan menekan biaya medis agar lebih efisien.

Sebagai marketplace asuransi yang telah melayani jutaan pengguna di Indonesia, Lifepal terus berinovasi memberikan nilai tambah bagi nasabah. Salah satu produk unggulan yang tersedia di Lifepal adalah asuransi karyawan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebagai produk B2B, asuransi ini tersedia di Lifepal untuk berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil dan menengah hingga perusahaan multinasional dengan jumlah karyawan yang lebih besar.

Benny Fajarai, Co-Founder Lifepal mengatakan,”Melalui kerjasama ini, Lifepal memberikan nilai tambah/added value bagi perusahaan/nasabah B2B yang sudah terdaftar dalam program asuransi karyawan. Dengan aplikasi CareAide, pengobatan menjadi lebih efektif, rawat inap dapat dikurangi, dan tingkat pemulihan meningkat. Hasilnya, tidak hanya kesehatan karyawan yang terjaga, tetapi perusahaan juga dapat mengurangi beban biaya medis secara signifikan. Ini adalah langkah penting menuju layanan kesehatan yang lebih inovatif, terjangkau, dan inklusif bagi semua” tutur Benny.

Data menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Menurut WHO, sekitar 50% penderita penyakit kronis kesulitan mematuhi jadwal pengobatan, yang menyebabkan peningkatan risiko rawat inap hingga 40%. Sementara itu, penelitian lain dari Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics mengungkapkan bahwa pasien yang disiplin minum obat tepat waktu akan mengalami peningkatan pengendalian gejala sebesar 25%. Dengan demikian, ketepatan waktu konsumsi obat, khususnya untuk penyakit kronis, menjadi kunci menjaga stabilitas kadar obat dalam tubuh dan mencegah komplikasi yang lebih serius.

CareAide tidak hanya membantu pengguna mengingatkan untuk minum obat, tetapi juga menyediakan wadah komunitas untuk berbagi pengalaman, memberi dukungan, dan mencari bantuan dari orang lain yang memahami tantangan serupa.

Dengan fitur remote monitoring dan statistik kesehatan, aplikasi ini mendorong pengguna untuk proaktif mengelola kesehatan mereka dengan melacak perkembangan, mengidentifikasi pola, serta menyesuaikan jadwal perawatan sesuai kebutuhan.

CareAide juga dapat mengingatkan pengguna untuk menambah stok obat. Cukup dengan memasukkan jumlah obat yang harus dikonsumsi dalam periode tertentu, aplikasi ini akan memberi notifikasi saat persediaan hampir habis. Anggota keluarga yang tergabung dalam aplikasi juga dapat membantu mengingatkan secara remote, sehingga seluruh keluarga dapat saling mendukung.

Tidak hanya itu, uniknya, aplikasi ini juga menawarkan reward points kepada pengguna yang patuh dan pihak kerabat yang membantu mengingatkan. Rewards yang diperoleh pengguna maupun kerabat dapat diakumulasikan dan ditukar di berbagai platform seperti Tokopedia, Grab, dan Klook.

Sebagai marketplace asuransi terbesar di Indonesia, Lifepal terus mendukung perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan terbaik kepada karyawan mereka. Dengan berbagai produk yang fleksibel dan layanan yang mudah diakses, Lifepal memastikan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.