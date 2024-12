Pameran Manufacturing Indonesia 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

PT Pamerindo Indonesia menggelar pameran industri bertajuk 35 Years of Innovation Driving the Future of Manufacturing untuk mendukung sektor manufaktur Indonesia menuju inovasi berkelanjutan dan berdaya saing global.