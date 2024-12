Great Eastern Life Indonesia dan Optik Melawai Perkuat Sinergi Masa Depan Employee Benefit di Indonesia

Great Eastern Life Indonesia (GELI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi inovatif untuk kebutuhan nasabah korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia (GELI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi inovatif untuk kebutuhan nasabah korporasi dalam bentuk kolaborasi dengan Optik Melawai. Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi tersebut dengan diadakannya acara Client Gathering bertema "Towards Transforming Employee Benefits in Indonesia", yang didukung oleh EMC Healthcare dan Good Doctor Technology Indonesia sebagai bagian dari ekosistem kesehatan yang mendukung layanan asuransi kesehatan dari Great Eastern Life Indonesia. Acara ini juga menegaskan komitmen Great Eastern Life Indonesia untuk terus memberikan solusi strategis yang dapat mendukung nasabah menghadapi tantangan tersebut, selaras dengan semangat untuk Jadi Hebat, Reach for Great.

Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), Yulius Bhayangkara yang hadir pada acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya, " "Sungguh menyenangkan saya bisa hadir dan membuka acara Client Gathering yang mengusung tema 'Towards Transforming Employee Benefits in Indonesia.' Kolaborasi antara perusahaan asuransi dengan rekanan seperti Optik Melawai, EMC Healthcare, dan Good Doctor Technology Indonesia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan asuransi kesehatan di Indonesia. Saya berharap acara seperti ini akan lebih sering dilakukan sebagai bentuk komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama menghadirkan solusi terbaik bagi nasabah, sehingga industri asuransi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang hebat untuk masyarakat Indonesia," ungkap Yulius.

Head of Group Insurance Division Great Eastern Life Indonesia, Daniel Putranto saat membuka acara menyampaikan bahwa kolaborasi yang terjalin dengan Optik Melawai dan rekanan lainnya adalah langkah strategis untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah korporasi.