Mitra Tours and Travel Suguhkan Kejutan di GATF 2024, Ajak Pelanggan Jelajahi Dunia Lebih Mudah

PT Mitra Tours and Travel kembali meramaikan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2024 yang berlangsung mulai 29 November hingga 1 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mitra Tours and Travel kembali meramaikan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2024 yang berlangsung mulai 29 November hingga 1 Desember 2024 di Istora Senayan, Jakarta. GATF 2024 dengan mengusung tema “Unlock Your Next” merupakan event offline terbesar tahun ini di Indonesia, Mitra Tours and Travel dengan bangga menjadi bagian dari gelaran pameran pecinta traveling tersebut.

Sebagai agen travel terpercaya, Mitra Tours and Travel hadir membuka booth khusus di GATF 2024. Selama tiga hari penuh, booth Mitra Tours and Travel dipenuhi antusiasme pengunjung yang ingin mendapatkan penawaran terbaik untuk tiket pesawat Garuda Indonesia. Baik pengunjung yang ingin menjelajahi keindahan Indonesia, atau terbang ke destinasi internasional, Mitra Tours and Travel punya solusinya.

"Kami sangat senang bisa kembali hadir di GATF tahun ini, sekaligus menjadi momen spesial bagi kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung. Dengan berbagai promo menarik yang kami tawarkan, kami berharap dapat membantu lebih banyak pengunjung mewujudkan impian perjalanannya," ujar Moh. Devry Farany, Direktur PT Mitra Tours and Travel.

Pada kesempatan ini, pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun internasional. Tak hanya itu, Mitra Tours and Travel juga menghadirkan berbagai promo menarik seperti cashback hingga Rp5 juta, cicilan 0% selama 12 bulan, dan kesempatan memenangkan tiket pesawat rute Singapura (pulang pergi) melalui raffle. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan akan mendapatkan souvenir menarik.

GATF 2024 memang menjadi ajang yang dinantikan oleh para pecinta traveling. Adanya partisipasi dari Mitra Tours and Travel, pengunjung semakin dimanjakan dengan berbagai pilihan paket perjalanan yang menguntungkan.

“Harapan kami, dengan adanya kemudahan dan penawaran menarik yang dihadirkan Mitra Tours and Travel dalam acara GATF 2024, semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian perjalanan mereka.” ujar Devry.