Dukung Percepatan Adopsi EV di Indonesia, Indomobil Group Umumkan Kolaborasi Strategis dengan PLN Icon Plus

Indomobil Group berkolaborasi dengan PLN Icon Plus untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Indomobil Group, salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia, turut berpartisipasi dalam acara Electricity Connect 2024 yang berlangsung mulai hari ini hingga 22 November 2024 di Jakarta Convention Center. Dalam kesempatan tersebut, Indomobil Group mengumumkan kolaborasi strategis dengan PLN Icon Plus melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kerja sama ini mencakup pengadaan kendaraan listrik dari Indomobil Group untuk digunakan oleh PLN Icon Plus, guna memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Kolaborasi antara Indomobil dan PLN Icon Plus ini bertujuan untuk mempercepat transisi menuju mobilitas ramah lingkungan yang mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekosistem kendaraan listrik yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, PLN Icon Plus akan didukung oleh kendaraan listrik dari berbagai merek yang berada di bawah naungan Indomobil Group.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Jusak Kertowidjojo selaku Direktur Utama Indomobil Group yang didampingi oleh Harry Pramono selaku Presiden Direktur Indorent serta Edwin Hidayat Abdullah selaku Komisaris Indomobil Group, dan dari pihak PLN Icon Plus diwakili oleh Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus.

“Kami bangga dapat menjalin kerja sama dengan PLN Icon Plus dalam memperkuat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kerja sama ini merupakan langkah konkret Indomobil Group dalam mendukung program pemerintah Indonesia yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju mobilitas ramah lingkungan. Kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan beralih ke kendaraan listrik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon,” ujar Andrew Nasuri, Direktur Indomobil Group.

Dalam acara Electricity Connect 2024 sendiri, Indomobil Group menghadirkan 8 merek yang memasarkan kendaraan listrik di Indonesia dengan 16 mobil display di Plenary Hall, Jakarta Convention Center. Lini kendaraan roda empat terdiri dari GAC Aion dengan Hyptec HT Premium (normal door), Hyptec HT Ultra (gullwing door) dan Aion Y Plus; Citroën dengan Citroën EC3; Kia dengan Kia EV6 GT-Line dan Kia EV9 GT-Line; Nissan dengan Nissan Ariya dan Nissan Leaf, VW dengan VW ID.Buzz, dan Maxus dengan Maxus Mifa 7 dan Maxus Mifa 9. Kemudian, Foton hadir dengan Foton E-Truckmate dan Foton E-View di segmen kendaraan komersial. Tampil juga Indomobil Emotor Adora sebagai kendaraan listrik roda dua dari Indomobil Group.

“Kami sangat antusias berpartisipasi dalam Electricity Connect 2024. Melalui acara ini, kami ingin memperkenalkan lini kendaraan listrik unggulan Indomobil Group kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami dalam mendukung transformasi menuju ekosistem transportasi yang ramah lingkungan di Indonesia. Kami berharap kehadiran kami di acara ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama mempercepat adopsi kendaraan listrik demi masa depan yang lebih hijau,” tambah Andrew Nasuri.

PLN Icon Plus menyambut hangat kehadiran dan partisipasi Indomobil Group dalam acara Electricity Connect 2024, sekaligus kolaborasi strategis yang terjalin antara kedua pihak. PLN Icon Plus memiliki komitmen yang sejalan dengan Indomobil Group, yakni mendorong percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui fokusnya pada penyediaan solusi teknologi dan pengembangan infrastruktur sektor energi, PLN Icon Plus percaya bahwa kerja sama ini akan memperkuat upaya bersama untuk berkontribusi dalam meningkatkan mobilitas ramah lingkungan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, pun menambahkan, “Electricity Connect 2024 adalah manifestasi nyata dari komitmen PLN Icon Plus untuk mendorong transformasi energi dan digitalisasi secara berkelanjutan. Sebagai Subholding Beyond kWh dari PLN, PLN Icon Plus sebagai Co-Organizer untuk Beyond kWh Zone dalam acara ini. Dengan tema besar ‘Go Beyond Power, Energizing the Future,’ kami percaya acara ini akan menjadi katalisator penting dalam menghadirkan inovasi energi rendah karbon dan memperkuat ekosistem kelistrikan di Indonesia menuju masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.”

Sebagai tambahan informasi, Indomobil Group memiliki pengalaman istimewa di industri otomotif Indonesia serta jaringan distribusi yang luas. Indomobil Group saat ini memiliki rangkaian produk kendaraan listrik di berbagai segmen yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat mulai dari segmen city car hingga ultra luxury car.