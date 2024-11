PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan Luncurkan SuperApp BYOND by BSI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI akan meluncurkan SuperApp BYOND by BSI pada 9 November mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI akan meluncurkan SuperApp BYOND by BSI pada 9 November mendatang, sebagai salah satu hasil dari transformasi digital yang ditempuh perseroan dalam merespon tantangan digitalisasi di industri perbankan. BYOND by BSI dirancang sebagai aplikasi dengan fitur lengkap, menghadirkan layanan finansial, sosial, dan spiritual dalam satu platform yang lebih user friendly dengan keamanan yang semakin terjaga.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kehadiran SuperApp BYOND by BSI dikemas dalam program campaign bertema ‘Transformation Journey BSI: BYOND Boundaries’. “Hal ini menegaskan bahwa komitmen berkelanjutan BSI untuk terus memperkuat transformasi digital guna meningkatkan layanan perbankan syariah. Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam memacu peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Tanah Air,” ujarnya dalam BYOND by BSI Pre-Grand Launching Press Conference, Senin (4/11).