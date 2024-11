Grup musik Light Ministry Orchestra (LMO) menghibur penonton saat konser kedua bertajuk 'A Million Light' di Aula Simfonia, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik Light Ministry Orchestra (LMO) menghibur penonton saat konser kedua bertajuk 'A Million Light' di Aula Simfonia, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Konser yang mengusung tema 'Empowering Youth Through the Process of Courage and Education in All Abilities' tersebut menyajikan 13 aransemen pilihan dengan tujuan menekankan pentingnya pemberdayaan anak muda melalui musik dan orkestra yang inklusif. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga