Bank Indonesia Perpanjang Insentif DP Nol Persen Untuk KPR Hingga Akhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali memperpanjang insentif uang muka alias down payment (DP) nol persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 31 Desember 2025 dengan melanjutkan kebijakan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit paling tinggi sebesar 100%.