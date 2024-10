Model memperagakan busana rancangan kolaborasi antara CALLIE, Nagita Slavina, dan IKYK dalam Jakarta Fashion Week 2025 di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Model memperagakan busana rancangan kolaborasi antara CALLIE, Nagita Slavina, dan IKYK dalam Jakarta Fashion Week 2025 di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Fashion show bertema She Rises di Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 merupakan bagian dari Dewi Luxe Market yang juga menampilkan kreativitas dari Cover Me Not dan Lanivatti. Tema ini dirancang untuk merayakan inisiatif yang dipimpin oleh perempuan dan menonjolkan pemberdayaan serta kreativitas dalam industri mode. Bisnis/Abdurachman