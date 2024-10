Optik Melawai Gelar Acara Eyewear Trunk Show And Corporate Award 2024 Bersama Ruth Sahanaya

Optik Melawai menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan sinergi dengan semua rekanan bisnisnya, melalui acara Eyewear Trunk Show and Corporate Award 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses mengembangkan bisnis kacamata di segment korporasi, Optik Melawai kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan sinergi dengan semua rekanan bisnisnya, melalui acara “Eyewear Trunk Show and Corporate Award 2024 yang mengambil tema Maximizing The Values of Optical Cashless Program for Corporations” yang digelar di Rodenstock Building pada tanggal 24 October 2024.

Acara Business Partners Optik Melawai Gathering ini diadakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh rekanan Bisnis Korporasi yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya.

Acara dibuka dengan kata sambutan dari Bapak Eddyanto Hadisurjo selaku President Director Optik Melawai yang menyampaikan bagaimana komitmen dan semangat Optik Melawai untuk membuat Program Kacamata menjadi lebih bermakna bagi semua pesertanya melalui terobosan - terobosan terkini yang terus dihadirkan untuk membuat Optik Melawai menjadi semakin dekat dan semakin relevan dengan Program Employee Benefit dan Kegiatan Wellness dari seluruh rekanan Bisnis Korporasinya. Sebelum menutup kata sambutannya, beliau memperkenalkan pelayanan terkini dari Optik Melawai, yaitu Mobile Optik.

Acara dilanjutkan dengan peluncuran Mobile Optik yang dilakukan oleh Bapak Eddyanto Hadisurjo selaku President Director Optik Melawai, Ibu Priscilla Ratna Bahana selaku VP Director Optik Melawai, Bapak James Hadisurjo selaku General Manager Operation Optik Melawai dan Ibu Endung Irmawati selaku Head of Corporate and Insurance Business Optik Melawai.

“Salah satu cara Optik Melawai meningkatkan nilai dari Optical Cashless Program bagi seluruh rekanan bisnisnya adalah dengan memberikan kemudahan bagi peserta untuk melakukan pembelian kacamata secara cashless tanpa mengurangi productivitas pekerjaan di kantornya, yaitu dengan meluncurkan Mobile Optik. Terobosan pelayanan mobile Optik ini adalah yang pertama di Indonesia dan merupakan wujud dari komitmen kuat Optik Melawai untuk membangun industri dan menjangkau lebih banyak pelanggan di segment korporasi, dengan cara menjemput bola dan mendatangi langsung mereka di area perkantoran”, ungkap Ibu Priscilla Ratna Bahana selaku VP Director Optik Melawai.



Acara dilanjutkan dengan Talkshow menghadirkan tiga pembicara panel dan satu moderator. Tiga pembicara tersebut, yakni Ibu Endung Irmawati selaku Head of Corporate and Insurance Business Optik Melawai, Bapak Diki Prayudi selaku Lens Specialist and Opthometrist Optik Melawai, dan Bapak Marthen selaku GM Optical Lab & DC Optik Melawai.

Di dalam acara Talkshow ini Ibu Endung Irmawati selaku Head of Corporate and Insurance Business Optik Melawai menyampaikan beberapa keunggulan kerjasama Optical Cashless Program, diantaranya adalah Optik Melawai memiliki jaringan yang terluas dengan lebih dari 380 cabang diseluruh Indonesia, menyediakan beragam pilihan produk kacamata terbanyak dengan lebih dari 80 merek dan 10 ribu model mulai dari harga Paket Frame dan Lensa Rp.400.000 dan Rp.600.000 sampai dengan High Brand yang sangat sesuai dengan segmen karyawan.

Bapak Diki Prayudi selaku Lens Specialist and Opthometrist Optik Melawai menambahkan keunggulan Optik Melawai yaitu memiliki Inhouse Brand Lensa Illustro yang menawarkan kualitas lensa terbaik yang sesuai dengan benefit karyawan.

Lebih lanjut Bapak Marthen selaku GM Optical Lab & DC Optik Melawai menyampaikan keunggulan Optik Melawai dari sisi Laboratorium lensa, dimana saat ini Optik Melawai mempunyai Laboratorium Lensa terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan mesin-mesin terupdate sehingga dapat menjamin konsistensi kualitas lensa yang terbaik.

Acara berikutnya yaitu Eyewear Trunk Show and Corporate Award 2024 sangat sukses mencuri perhatian para penonton, bahkan beberapa diantara mereka ada yang memberikan standing applaus sementara yang lain berdiri dan memotret, saat satu per satu model berjalan diatas panggung utama dengan mengenakan busana Batik dari perancang terkenal Iwan Tirta dan Sepatu karya Mario Minardi yang dipadu dengan koleksi kacamata terbaru dari Optik Melawai dengan desain terkini yang menggabungkan keunggulan kualitas, gaya, dan kreativitas.