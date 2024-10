Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Jawa Timur Melimpah Akibatkan Harga Ikan Menjadi Turun

Nelayan di Jawa Timur mengatakan hasil tangkapan ikan terutama jenis lemuru meningkat dari sebelumnya kurang dari 1 ton ikan menjadi 2 ton per hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Nelayan di Pelabuhan Ikan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur mengatakan dalam beberapa hari terakhir hasil tangkapan ikan terutama jenis lemuru meningkat dari sebelumnya kurang dari 1 ton ikan menjadi 2 ton per hari dan berdampak pada turunnya harga dari sebelumnya Rp4ribu per kilogram menjadi Rp3.100 per kilogram.