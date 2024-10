SEVA Raih Penghargaan di 6th The Iconomics Financial Awards 2024 untuk Inovasi Digital dalam Penguatan Brand yang Kedua Kalinya

SEVA hadir sebagai platform penacarian mobil dengan pendekatan finance first yang membantu konsumen memilih mobil sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Auto Digital (SEVA) kembali meraih penghargaan di ajang 6th The Iconomics Financial Awards 2024. SEVA dianugerahi sebagai pemenang dalam kategori “Best Brand Image in Digital Innovation” untuk kedua kalinya pada tahun 2024 ini, setelah sebelumnya menerima penghargaan pada kategori yang sama di tahun 2023.

David Thamrin, selaku Partnership & Digital Business Division Head Astra Financial, menyatakan: “Penghargaan ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kami. SEVA selalu berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen, terutama melalui inovasi digital yang memudahkan konsumen dalam menentukan pembelian mobil berdasarkan kemampuan finansial mereka. Apresiasi ini akan menjadi semangat SEVA untuk terus melangkah maju dengan inovasi-inovasi baru.”

SEVA, yang diluncurkan pada Maret 2021 bertujuan untuk membantu konsumen dalam membeli mobil baru sesuai dengan kemampuan finansialnya. SEVA menyediakan berbagai pilihan mobil baru dari brand terpercaya seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, serta Hyundai. Sebagai bagian dari ekosistem Astra Financial, SEVA terintegrasi dengan layanan pembiayaan terpercaya, yaitu: Astra Credit Companies (ACC) & Toyota Astra Financial Services (TAF), serta layanan asuransi kendaraan Garda Oto dari Asuransi Astra.

Penghargaan ini juga turut dihadiri oleh berbagai tokoh industri keuangan, pejabat pemerintah, dan pemimpin bisnis terkemuka. Acara ini diawali dengan gala dinner dan pidato sambutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tony Prianto selaku Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesa serta Ferry Irawan selaku Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.